Ospedali: sindaci Sulcis in pressing

Da Iglesias a Cagliari per un consiglio comunale straordinario convocato sotto il palazzo della Regione, in viale Trento a Cagliari. Almeno un centinaio tra sindaci e consiglieri comunali del Sulcis si sono dati appuntamento nel capoluogo per chiedere l'applicazione della legge di riordino della rete ospedaliera approvata lo scorso anno dal Consiglio regionale.

In base alla riforma, l'ospedale di Iglesias insieme a quello di Carbonia costituisce un Dea di I livello. "In realtà - spiega all'ANSA il sindaco di Iglesias Mauro Usai, già protagonista dell'occupazione di una sala dell'assessorato regionale della Sanità per sostenere le ragioni del Sulcis - manca il personale medico, in particolare chirurghi e altre figure specialistiche. Di fatto l'ospedale funziona come un poliambulatorio".

Il presidente del Consiglio comunale, Daniele Reginali, ha ricordato la convocazione ad hoc di una precedente assemblea a Iglesias, alla quale erano stati invitati a partecipare l'assessore Luigi Arru e il dg dell'Ats, Fulvio Moirano. "Ma non si sono presentati - attacca Reginali, che è anche segretario provinciale del Pd - così abbiamo deciso di tenere la seduta del Consiglio sotto il palazzo della Regione".

Intanto Arru, che ieri in Aula è uscito indenne da un ordine del giorno di censura presentato dal Partito dei sardi, sempre per la mancata applicazione della rete ospedaliera, è arrivato in viale Trento per incontrare gli amministratori locali.