Maltempo: fulmine su basilica di Bonaria

Strade allagate, alberi caduti e la Basilica di Bonaria colpita da un fulmine. È il bilancio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sul cagliaritano, con pioggia intensa e fulmini. Una saetta ha colpito la Basilica di Nostra Signora di Bonaria, isolando radio Bonaria. Non si sa se il fulmine abbia centrato in pieno la struttura: sta di fatto che la radio, al momento, non riesce più a trasmettere a causa di un probabile corto circuito.

Saltato anche l'impianto di amplificazione della stessa basilica, alcuni circuiti elettrici non funzionano e addirittura alcune lampade e porta lampade sono state trovate in frantumi sul pavimento. In basilica e a Radio Bonaria stanno adesso lavorando per tamponare quella che i Padri Mercedari definisco una situazione di emergenza.

Decine gli interventi durante la notte dei vigili del fuoco. Lungo la Statale 195 un albero è caduto, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Allagamenti a Sarroch, Capoterra e Villa San Pietro. Strade allagate anche a Cagliari. Una grossa pozzanghera si è formata sul lungo viale Poetto, mentre allagamenti si sono registrati nel quartiere Pirri. Questa mattina la situazione è tornata alla normalità.

FULMINE ALLA SARAS - È stato innescato da un fulmine l'incendio divampato durante la notte nello stabilimento Saras a Sarroch. Lo precisa l' azienda in una nota. "Questa notte dopo le 1,30, il violento temporale che si è abbattuto nel cagliaritano ha causato, all'interno dello stabilimento Sarlux, l'allagamento di alcune vasche di accumulo di acque e idrocarburi che, colpite dai fulmini, si sono innescate incendiandosi - spiega la Saras - Il personale Sarlux prontamente intervenuto con le squadre d'emergenza ha contenuto e spento l'incendio in poche ore.

Non si registrano danni alle persone tranne una lieve contusione ad uno degli operatori della squadra di sicurezza intervenuti". I danni non sono ancora stati quantificati. "La gestione dell'emergenza, nell'eccezionalità degli eventi che l'hanno generata, è stata condotta con grande professionalità - sottolinea l'azienda - adottando le procedure di intervento oggetto di periodico e specifico addestramento, anche con il supporto dei vigili del fuoco prontamente intervenuti".