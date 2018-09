Entro 2018 primo "pieno" per auto metano

I primi a testare la prima stazione di servizio a metano in Sardegna saranno i tir del gruppo Iveco: macchine da 470 Kw alimentate 100% con il gas naturale. Il prodotto ancora non c'è - arriverà entro l'anno dai due nuovi hub costieri in fase di realizzazione a Cagliari e Oristano - ma l'impianto, inaugurato oggi nell'area industriale di Villacidro, è già dotato di tutte le soluzioni tecnologiche più avanzate per l'erogazione di metano per autotrazione sotto forma di Gnl (gas naturale liquefatto) e di Gnc (gas naturale complesso). Inoltre si potranno ricaricare le auto elettriche nelle colonnine realizzate accanto a quelle tradizionali per benzina e gasolio.

Realizzata in soli 180 giorni di lavoro, per Nonna Isa station industry, la stazione di servizio è anche la prima che monta il sistema di erogazione a pressione con pompe sommerse con sofisticatissimi controlli per la verifica di eventuali anomalie. Il progetto nasce dall'idea di Giovanni Muscas, patron del gruppo che intende realizzare colonnine per la ricarica elettrica delle auto nei 400 punti vendita della rete dei supermarket. "E' un nostro obiettivo - dice all'ANSA Michel Elias, presidente del gruppo Isa Spa - Oggi la stazione di servizio apre con gli erogatori per diesel, benzina ed elettrico, ma entro la fine dell'anno o, al massimo agli inizi del prossimo anno, dovremmo poter avere anche il Gnl. Questa è la prima volta che si parla di metano in modo concreto in Sardegna - osserva - si sono fatte molte chiacchiere, mentre questo progetto è tangibile".

La fornitura di metano arriverà alla stazione di servizio dagli hub costieri attraverso i truck alimentati 100% con il gas naturale, "riducendo quindi le emissioni nocive in atmosfera".