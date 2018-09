Arbatax di corsa, natura e agonismo

(ANSA) - ROMA, 19 SET - La penisola di Capo Bellavista, in Ogliastra, il 22 settembre ospiterà la 4/a gara podistica organizzata in collaborazione con l'Atletica Ogliastra. La competizione, lunga 10 km, si snoderà nelle strade del Borgo Marinaro di Arbatax e di Porto Frailis, passando per il Parco naturalistico Bellavista. Il nuovo tracciato seguirà per lunghi tratti il vecchio percorso della Marcialonga dei tre mari. Per questa 4/a edizione è prevista la partecipazione di nomi di spicco del podismo: Marco Najibe Salami, Marouan Razine, Elisa Cusma, Giulia Innocenti, Anna Incerti e Martina Merlo. Oltre alla gara di 10 km competitiva e 10 km non competitiva, quest'anno per la prima volta si svolgerà la passeggiata ludico-motoria di 5 km aperta a tutti, che attraverserà il Parco naturalistico Bellavista e permetterà di ammirare gli Scogli Rossi e il Borgo di Cala Moresca.