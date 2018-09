Amianto: Cagliari aderisce a sportello

(ANSA) - CAGLIARI, 19 SET - Il Comune di Cagliari aderisce allo Sportello Amianto Nazionale e da oggi i cittadini avranno diritto a un'assistenza a 360 gradi scrivendo a info@sportelloamianto.org o chiamando il numero 06 81153789. Il servizio mette a disposizione la competenza di membri di un selezionato comitato scientifico incaricato di rispondere ai quesiti più vari: una bonifica da fare, capire se il proprio amianto sia o meno pericoloso, come smaltirlo.

Il cittadino sarà anche tenuto informato su eventuali contributi, comunali, regionali, statali o di enti e ministeri, che possano riguardare il suo intervento. Il servizio è offerto a titolo gratuito. "I Comuni, aderendo - spiega il presidente dello sportello nazionale, Fabrizio Protti - dimostrano di avere finalmente colto che non possono gestire da soli questo importante problema. Un servizio che non annulla né sostituisce i protocolli già in essere ma affianca ed eventualmente completa il servizio e l'assistenza al cittadino sui temi amianto".