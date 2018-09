Vittima di bulli scappa da casa

I carabinieri del reparto territoriale di Olbia stanno eseguendo i primi riscontri rispetto al racconto del tredicenne di La Maddalena scappato di casa ieri mattina per evitare l'inizio dell'anno scolastico. Rintracciato a Caprera poche ore dopo, ha spiegato di non voler tornare a scuola per paura di finire di nuovo nel mirino dei bulli. Ha parlato di angherie e umiliazioni ad opera di alcuni coetanei, e ha fatto anche i nomi.

I militari, in attesa di una formale denuncia da parte dei genitori, hanno avviato i controlli sulla base delle dichiarazioni dello studente. La vicenda ha provocato molta sorpresa nell'ambiente scolastico del tredicenne. "Caschiamo dalle nuvole, e anche gli insegnanti dicono di non saperne niente", riferiscono i genitori di alcuni ragazzini che frequentano lo stesso istituto.

Oggi nella scuola media di La Maddalena ci sono circa 240 allievi, suddivisi in 12 classi. "Mai riscontrato problemi del genere, ho sempre avuto la sensazione che mio figlio studiasse in un ambiente sereno", dice un genitore. "Certo, ci sono alcuni studenti più problematici, come ovunque - aggiunge una mamma - ma nulla ha mai fatto pensare a situazioni simili e i ragazzi a casa non hanno mai fatto trapelare nulla".