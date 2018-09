Sassari: Pina Ballore in Giunta

Il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, ha affidato la delega per le Politiche sociali a Pina Ballore, 54 anni, sassarese, attiva da anni nel sociale, presidente dal 2014 della Commissione Disabilità del Comune e già presidente della sezione cittadina dell'Aima, l'Associazione italiana malati di Alzheimer, di cui è anche esponente nazionale in qualità di componente del consiglio direttivo.

Subentra a Monica Spanedda, una delle artefici della vittoria di Sanna alle amministrative di quattro anni fa, che si è dimessa in aperta polemica col sindaco, accusato dalla stessa di "mancanza di collegialità e vera condivisione delle decisioni", e che non ha accettato il suo invito a un ripensamento. Prima di accettare l'incarico, l'assessora Ballore si è dimessa dalla presidenza della Commissione Disabilità.

A fine luglio il sindaco aveva dovuto fare un mini rimpasto in Giunta, nominando due nuove assessore: alla Cultura Manuela Palitta in quota Upc e all'Innovazione Rossana Tomasina Serratrice per il Pd.