Rete ospedaliera: Congiu, c.destra e c.sinistra salvano Arru

(ANSA) - CAGLIARI, 18 SET - "Centrodestra e centrosinistra (al netto dell'Upc di Pier Franco Zanchetta) evitano all'assessore alla Sanità Arru lo smacco di una censura politica. Questa è la realtà". Così il capogruppo del Partito dei sardi, Gianfranco Congiu, dopo la bocciatura dell'ordine del giorno di cui era primo firmatario. "Ciò che è accaduto oggi in Aula sulla proposta di censura politica all'assessore non può passare sottotraccia - spiega - siamo orgogliosi di aver sempre detto la verità sulla sanità sarda, e se sino a ieri eravamo orgogliosi della nostra distanza e opposizione dall'assessore in carica, da oggi sul diritto alla salute siamo ancor più fieri di aver preso le distanze da questo centrosinistra e da questo centrodestra". Quanto alla richiesta di revoca delle deleghe all'assessore Balzarini avanzata dalla consigliera del Centro democratico, Anna Maria Busia, "è solo la reazione stizzita, velatamente minacciosa, di uno dei tanti difensori d'ufficio dell'assessore Arru - afferma Congiu - ma non ci preoccupano le minacce, né ci indurranno a cambiare atteggiamento: sulla sanità continueremo a dire la verità quando in ballo c'è la salute di migliaia di sardi". (ANSA).