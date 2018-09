Muore mentre sta entrando a lavoro

Si stava cambiando per entrare a lavoro quando si è sentito male ed è morto. Tragedia questa mattina in un villaggio turistico a Maracalagonis: la vittima è un 50enne macellaio, dipendente della struttura. L'episodio è avvenuto poco dopo le 8. Il 50enne è entrato nello spogliatoio per cambiarsi, perché poco più tardi avrebbe iniziato a lavorare, ma si è sentito male accasciandosi sul pavimento. Un collega entrato nello spogliatoio, scoprendo l'uomo privo di sensi ed è subito scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno tentato a lungo di rianimare il macellaio, ma non c'è stato nulla da fare.

A Maracalagonis sono intervenuti anche i carabinieri per verificare se la morte fosse collegata a un incidente sul lavoro, ma si è trattato di un decesso per cause naturali, probabilmente un infarto.