Firme per referendum sul ddl Urbanistica

Nel giorno in cui il disegno di legge sull'Urbanistica fa il suo ingresso nell'Aula del Consiglio regionale, il movimento Autodeterminatzione ha aperto ufficialmente la campagna referendaria per bocciare il ddl. Gli esponenti del movimento hanno vidimato in tribunale, a Cagliari, i moduli per la raccolta delle firme a sostegno della richiesta di referendum consultivo.

La consultazione ha l'obiettivo di chiamare i sardi ad esprimersi per decidere se la legge debba essere approvata o respinta. "Riteniamo che tale legge non rispetti le aspettative e il territorio dei sardi - spiegano i promotori - riteniamo anche che l'attuale governo della Regione Sardegna, essendo in scadenza e certo di non essere riconfermato dal voto, non sia legittimato ad approvare e imporre una legge di tale importanza che presenta carenze significative nella sua visione d'insieme e in ordine a servitù militari, viabilità, trasporti, zone interne, e aree rurali".

E' stato più volte pubblicamente denunciato da parte di professionisti - ricorda il movimento - che il processo partecipativo necessario per una legge condivisa è stato formale e lacunoso e, pertanto, è quanto mai necessario esprimersi attraverso uno strumento di democrazia partecipativa sull'opportunità e utilità, per la Sardegna, di approvare oggi la legge urbanistica".

E' da respingere, secondo Autodeterminatzione, "l'equazione sviluppo, promozione del turismo e allargamento della stagione turistica attraverso aumento di volumetrie e cementificazione, senza risolvere prima problemi ben più annosi quali viabilità, trasporti e diversificazione dell'offerta. E' questa una visione vecchia che ha portato a violentare e svendere la Sardegna e non può più essere accettata".

Il testo del referendum indetto ai sensi della legge regionale è: "Siete voi contrari all'approvazione, da parte del Consiglio Regionale della Sardegna del disegno di legge 'testo unificato DL 409- PPLL 19-418-438' editato da IV Commissione permanente in data 09.08.2018 recante 'Disciplina generale per il governo del territorio?'".