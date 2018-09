Due aziende di Cagliari evadono 1,8 mln

Ricavi non dichiarati per 1,3 milioni di euro e costi "gonfiati" per 500 mila euro. Lo hanno scoperto i militari delle Fiamme gialle di Cagliari controllando un'azienda che opera nel settore trasporti e un'altra in quello dell'abbigliamento, entrambe a Cagliari. Complessivamente non è stata pagata Iva per 500mila euro.

Verificando le dichiarazioni e le rendicontazioni presentate dall'azienda di trasporti le Fiamme gialle hanno scoperto che nei documenti erano stati inseriti in maniera irregolare costi per 429 mila euro con una conseguente evasione Iva per quasi 94mila euro.

Più grave la posizione dell'azienda di abbigliamento, gestita da cittadini cinesi: i finanzieri, esaminando l'intero impianto contabile della società per due anni di imposta, hanno constatato che l'azienda aveva omesso di inserire in bilancio alcune operazioni commerciali, non dichiarando ricavi per oltre 1,3 milioni di euro ed evadendo Iva per 416mila.