Discarica abusiva accanto campo nomadi

(ANSA) - CARBONIA, 18 SET - Aveva trasformato un terreno accanto al campo nomadi in cui viveva in una discarica abusiva gettando, senza avere alcuna autorizzazione, materiale ferroso, plastiche, pneumatici, elettrodomestici e lampioni dell'illuminazione pubblica in ghisa. Denunciato un 48enne domiciliato a Carbonia.

La scoperta è stata fatta dai carabinieri della Compagnia di Carbonia con la collaborazione dei colleghi dell'11/o Nucleo Elicotteri di Cagliari-Elmas.

Tutta l'area, larga circa 100 metri quadrato, è stata sequestrata. Nel corso della giornata i militari hanno controllato i due campi nomadi della zona, identificando complessivamente 40 persone.