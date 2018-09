Cane chiuso in casa da giorni, salvato

È rimasto chiuso in casa per alcuni giorni mentre la padrona era ricoverata in ospedale: quando i poliziotti insieme ai vigili del fuoco lo hanno liberato era affamato e disidratato. È a lieto fine la storia di Rocco, uno Yorkshire di tre anni, salvato dagli agenti della squadra volante di Cagliari e dai pompieri in una abitazione nel quartiere di Pirri. Dopo il ricovero della padrona, nessuno si era accorto che l'animale era rimasto da solo chiuso in casa.

Affamato, ha iniziato a guaire e abbaiare e i vicini, sentiti i lamenti, hanno chiamato il 113. Insieme agli agenti della volante sono arrivati sul posto anche i vigili del fuoco per l'apertura della porta: Rocco è stato così liberato. Di lui adesso si occupa il personale del Dog hotel, struttura dove resterà in custodia fino alle dimissioni dall'ospedale della sua padrona.