Allerta per temporali nell'Isola

Allerta meteo ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione civile regionale. Per 24 ore sono previsti temporali nei bacini del Flumendosa-Flumineddu e della Gallura, dal sud al nord dell'Isola. "Da mercoledì 19, sin dalle prime ore del mattino, sulla fascia costiera orientale della Sardegna saranno possibili temporali isolati o sparsi anche di forte di intensità - si legge nell'avviso - I fenomeni saranno accompagnati anche da improvvise raffiche di vento, seppure di breve durata". In base alle condizioni meteo saranno valutate eventuali estensioni dell'allerta. Di sicuro il maltempo non abbandoneranno l'isola fino a venerdì.

"Correnti umide occidentali e sud occidentali di origine atlantica favoriscono infiltrazioni di aria umida e fredda in quota e danno vita alla formazione di celle temporalesche - spiegano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica di Decimomannu - Finora hanno interessato la parte occidentale e centro-occidentale della Sardegna, quindi si estenderanno alle coste orientali nella prima parte della giornata per poi toccare l'area centrale e l'entroterra, raggiungendo Barbagia, Gallura, Sarcidano e Campidano. Stessa situazione si avrà nella giornata di giovedì 20. Lieve attenuazione venerdì 21". I fenomeni potrebbero anche essere accompagnati da forti raffiche di vento.