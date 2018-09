Mobilità, nell'Isola giornata 0 vittime

Rispetto della velocità, niente cellulari e cinture sempre indossate. L'automobilista, che è comunque obbligato a seguire queste regole, per un giorno dovrà impegnarsi formalmente e simbolicamente ad essere un conducente modello. Obiettivo: arrivare a una giornata a zero vittime della strada. È, in sintesi, il contenuto della campagna Edward, promossa dalla polizia stradale in concomitanza con la settimana della mobilità sostenibile per dare battaglia agli incidenti. Il giorno X, per la Sardegna, è fissato per il 19 settembre.

Tutti coloro che vorranno sostenere la campagna sono invitati a visitare il sito internet del progetto ed a fare clic sul tasto "impegnati". Così ciascun utente della strada, inserendo la propria e-mail e il proprio nome sottoscriverà, formale impegno a rispettare le regole del codice stradale. La meta è sempre quella: ridurre gli incidenti su tutte le strade europee.

La polizia stradale, per il 19, ha programmato una serie di servizi per ridurre le principali cause di incidenti: elevata velocità, mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza (sistemi di ritenuta per bambini, cinture di sicurezza, casco protettivo) e uso di telefoni cellulari alla guida, principale fonte di distrazione.