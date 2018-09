Medicinali di contrabbando, una denuncia

È arrivato in Sardegna con un carico di medicinali e di sigarette di contrabbando. Un romeno di 34 anni è stato denunciato dalla guardia di finanza di Olbia e multato con una sanzione di 62mila euro. I militari l'hanno bloccato al porto dell'Isola Bianca, appena sbarcato dalla nave proveniente da Livorno. Viaggiava sul suo furgone con alcuni connazionali e trasportava diversi scatoloni. Ha dichiarato che si trattava di effetti personali, ma il fatto che quei pacchi di cartone fossero sigillati ha insospettito le fiamme gialle, che hanno controllato accuratamente e hanno trovato 84 flaconi di antibiotici per uso veterinario, privi di incarti e delle necessarie indicazioni per il consumatore.

Il trasportatore non è stato in grado di esibire alcun documento giustificativo per il possesso e il trasporto di presidi medici. I controlli completati nella caserma hanno portato al sequestro dei flaconi, probabilmente destinati ad alcuni allevamenti del Sud Sardegna. Requisiti anche 200 pacchetti di sigarette. Erano privi del sigillo di Stato e sono stati trovati anche questi sul furgone del romeno.