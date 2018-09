Il Cagliari ritrova Joao Pedro

La resurrezione di Joao Pedro: sei mesi di squalifica per doping con le altalene e le paure delle richieste della procura, del primo grado e dell'appello. E il prezioso gol per il pareggio in casa contro il Milan. Per un Cagliari che cerca la salvezza è un volo sui cinque punti con il terzo risultato utile consecutivo. Per la battuta del calcio di inizio sulla palla nel cerchio di centrocampo c'era lui, Joao Pedro. E non è stata solo una riapparizione simbolica: al 4' minuto la palla, dopo il tiro di Pavoletti che ha colpito il palo, è rimbalzata proprio sul suo piede. E lui non ha fallito l'appuntamento con il gol.

L'ultima volta che era finito nel tabellino dei marcatori era stato alla quindicesima giornata dello scorso campionato, contro il Bologna. Poi il buio: la squalifica per quattro giornate per un fallo su Chiesa scoperto dal Var. Il ritorno è una parentesi perché presto arriva la nuova mazzata: le analisi dell'antidoping che rilevano tracce di un diuretico proibito. La tesi sostenuta dai legali del giocatore è stata sempre la stessa: contaminazione accidentale durante l'assunzione di normalissimi integratori. La squalifica, tenue, è comunque arrivata. E sono stati sei mesi molto duri intervallati da un'unica gioia: la presenza in campo a Firenze (si era aperta una finestra prima di un'udienza) in una gara fondamentale per la salvezza. La scorsa estate non poteva aggregarsi al gruppo e si è preparato da solo, non in montagna, ma in un campo tra i palazzi in mezzo alla città. Ieri la prima sorpresa è stato vederlo in campo da subito: ci si aspettava il suo ingresso in campo magari solo nell'ultima mezz'ora. E invece no: immediatamente dietro le punte, Pavoletti e il suo connazionale e amico Farias. E poi il gol.

Tutti increduli e piacevolmente sorpresi: ha segnato lui, Joao Pedro. Una buona partita, tanto sacrificio: si è visto anche a pochi metri da Cragno per recuperare un pallone. Un boato ha accompagnato la sua uscita (non ce la faceva proprio più): Joao Pedro ha subito riconquistato il suo pubblico. Un'arma in più per Maran.