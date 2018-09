Ancora caldo e temporali nell'Isola

(ANSA) - CAGLIARI, 17 SET - In Sardegna tanto caldo e sole, ma a intermittenza. Anche questa settimana, come quella appena trascorsa, il clima sull'isola non sarà dei migliori. Almeno per chi vorrebbe trascorrere ancora qualche giorno in spiaggia a prendere il sole. Fino a giovedì infatti sono previste piogge e temporali isolati, anche se le temperature rimarranno ancora alte.

"Da martedì a giovedì si proseguirà con questo flusso che darà vita a precipitazioni a carattere temporalesco", sottolineano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. Improvvisi acquazzoni che martedì saranno concentrati principalmente nell'area centro settentrionale della Sardegna, per poi spostarsi mercoledì sull'area orientale e settentrionale e infine giovedì su quella meridionale. Nelle zone interessate si registreranno momenti variabili con coperture limitate e improvvisi temporali. Le massime in genere non supereranno i 30 gradi.

E saranno proprio le misure del Piano d'emergenza in caso di maltempo al centro delle esercitazioni organizzate dal Comune di Cagliari a Pirri. "Nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 26 settembre, alle 9.30, si terranno due esercitazioni sulle procedure operative da adottare nel territorio in occasione delle allerte meteo, con particolare riferimento a quelle previste nel Piano di emergenza vigente. Alle esercitazioni parteciperanno, oltre ai tecnici reperibili della Protezione Civile, la Polizia Municipale, le squadre formate da autisti e operatori e le Associazioni di volontariato convenzionate con il Comune".(ANSA).