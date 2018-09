Vela: Rolex Swan cup, tutti i vincitori

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Giornata finale per la 20/a Rolex Swan cup di vela che ha decretato i vincitori delle 6 categorie in cui è stata suddivisa la flotta di 110 barche di 17 nazioni.

Vincitori sono stati: Plis-Play in Maxi Class, Solte tra i Grand Prix, Six Jaguar nella Sparkman & Stephens Class. Campione del mondo della ClubSwan 50 è OneGroup, mentre il titolo iridato della Swan 45 Class va a Porron IX. Lo Swan 42 Mela vince l'Europeo di classe. La Rolex Swan è una regata biennale organizzata dallo Yacht club Costa Smeralda, in collaborazione con Nautor's Swan. Il vento leggero da est di soli 6 nodi in aumento fino a 9 nel corso della giornata ha consentito la disputa delle 2 prove a bastone, partite puntualmente per le classi One Design, mentre per le altre la partenza è potuta avvenire solo dalle 13 con un percorso costiero di circa 12,6 miglia. Dopo una boa di disimpegno la flotta si è diretta verso sud circumnavigando le isole di Mortorio e Soffi in senso orario per fare poi ritorno al traguardo davanti a Porto Cervo.