Mobilità,bici e parcheggi gratis a Olbia

La possibilità di utilizzare gratuitamente il servizio di bike sharing gratuitamente e il parcheggio di San Simplicio venerdì 21 e sabato 22 settembre. Con queste due iniziative il Comune di Olbia aderisce alla Settimana europea della mobilità 2018, che si svolge dal 16 al 22 settembre di ogni anno e offre a centinaia di città europee l'opportunità di promuovere la mobilità sostenibile.

"L'iniziativa è in linea con gli obiettivi strategici di questa amministrazione che promuove alternative all'automobile con diversi progetti, tutti volti al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. - afferma il sindaco Settimo Nizzi - Alcuni esempi sono le nuove piste ciclabili previste in città, la zona a traffico limitato nel centro cittadino e l'adesione a Cyclewalk, il progetto europeo che permette di condividere programmi più mirati sulle infrastrutture dedicate alla mobilità a piedi ed in bicicletta".

"Scegliendo la mobilità sostenibile e attiva, possiamo contribuire a ridurre le emissioni di carbonio e a rendere le aree urbane e lo spazio pubblico di Olbia luoghi migliori e più sicuri in cui vivere e passeggiare con piacere. - prosegue Nizzi - Inoltre, cambiare le nostre abitudini quotidiane di spostamento aiuta ad essere più felici e più in forma, poiché si riduce il rischio di obesità, diabete e malattie cardiovascolari. E ancora, muoversi senza auto privata riduce moltissimo i costi".

Partendo da questi presupposti, il primo cittadino ha invitato i dipendenti comunali a raggiungere l'ufficio senza utilizzare l'automobile questa settimana. "Una buona abitudine che, ci auguriamo, possa essere sempre più diffusa nella nostra città» conclude il primo cittadino".