Lisa Ginzburg, la cultura salverà Italia

Dodici capitoli in cui si scandiscono le tappe di un percorso alla riscoperta di sé e dove l'autrice si rispecchia in Mary Shelley, la scrittrice inglese che 200 anni fa ha inventato Frankenstein. "Pura Invenzione" il nuovo libro di Lisa Ginzburg - nipote della scrittrice Natalia - parla del viaggio dell'autrice nelle pieghe della vita che ha un punto di approdo: le origini, il proprio sé. Il libro, edito da Marsilio, sarà presentato domani in anteprima nazionale a Orani (Nuoro) dove Lisa Ginzburg è ospite della rassegna letteraria "Quando tutte le donne del mondo", ideata e curata dalla critica letteraria Bastiana Madau.

Il viaggio, una parola ricorrente per la scrittrice che da tanti anni vive a Parigi. "Per me è solo una distanza fisica - dice all'ANSA - Seguo tutti i giorni le sorti del mio Paese dove vedo un momento di smarrimento politico, che ahimè viene amplificato stando lontana. Credo che la cultura in Italia ci salvi, ci sono scrittori che stanno facendo un ottimo lavoro tutti i giorni. E' la risorsa vera che abbiamo, mai come in questo momento fare buona cultura è fare buona politica".

Oltre al viaggio l'altro tema caro alla Ginzburg è l'esilio. Un tema che porta dentro di sé per via della sua identità ebrea, che affronta nel precedente libro "Buongiorno mezzanotte, torno a casa". Di questi argomenti la scrittrice romana parlerà a Orani con Rosanna Morace, in un dialogo intervallato da reading e musiche. Per Lisa Ginzburg il nome che porta le ha lasciato in dote "il dovere di emanciparsi dal quel nome e diventare me stessa".

Riguardo al libro spiega che "è un racconto dedicato a Mary Shelley, una scrittrice coraggiosa e libera, a cui mi legano alcune coincidenze bibliografiche come quella di essere figlia di un noto studioso e di una femminista. Un viaggio all'indietro sulla genesi della scrittura, ma pur essendo un libro dove si viaggia molto alla fine si arriva a un punto fermo che siamo noi stessi".