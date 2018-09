Guida sotto effetto alcol, via 5 patenti

Cinque patenti ritirate e altrettante denunce per guida in stato di ebbrezza. E' il bilancio di una operazione della Polizia stradale di Oristano finalizzata al contrasto della guida sotto l'effetto di alcolici o stupefacenti. Ai controlli che si sono svolti la notte scorsa ha partecipato anche il medico della Polizia di Stato.

Complessivamente sono state controllate 70 persone e 31 veicoli. Per cinque automobilisti risultati positivi all'alcol test sono scattati il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Sono un ventisettenne di Abbasanta, un ventiduenne di Morgongiori, un trentaquattrenne di Samugheo, un ventiseienne di Bauladu e un quarantaseienne di Oristano.