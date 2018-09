Energia: 13,5 mln per efficientamento

(ANSA) - CAGLIARI, 15 SET - La Regione ha stanziato ulteriori 13,5 milioni di euro di risorse Por Fesr 2014-2020 per gli interventi di efficientamento energetico degli enti presenti nella graduatoria pubblicata lo scorso mese luglio. Il nuovo finanziamento si è reso necessario in seguito al grande interesse suscitato dal bando. Hanno partecipato 259 Enti - tra Comuni, Province, Unioni e Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Consorzi industriali e Università - per un totale di 231 proposte che hanno avuto il via libera, di cui 53 finanziate con la dotazione iniziale del bando pari a circa 44 milioni di euro.

Con l'incremento delle risorse del programma di efficientamento energetico e micro reti nelle strutture pubbliche sarà possibile finanziare almeno altre 20 istanze, portando a oltre 84 mln l'investimento finalizzato alla realizzazione delle opere, considerato il cofinanziamento degli enti proponenti e l'apporto di capitali privati da parte delle Energy Service Company, società certificate che operano nel settore.

"In tal modo - sottolineano gli Assessori dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini e dell'Industria Maria Grazia Piras - sarà amplificato il risultato atteso dal programma. L'intervento genera grandi vantaggi per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Favorisce infatti il contenimento dei consumi energetici da parte degli enti pubblici, la riduzione delle emissioni inquinanti, l'incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita mediante la realizzazione di sistemi intelligenti e la riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Inoltre la realizzazione delle opere, orientate all'utilizzo di tecnologie innovative, produrrà ricadute occupazionali ed economiche in tutto il territorio".

L'Unità di Progetto "Interventi per l'efficientamento energetico", nata dalla collaborazione tra gli assessorati dei Lavori Pubblici e dell'Industria, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale Sardegna Ricerche, accompagnerà gli enti nella realizzazione delle opere. Il programma prevede l'utilizzo di circa 58 milioni di euro.(ANSA).