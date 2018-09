Cade dal tetto di un capannone, è grave

Un imprenditore edile di San Vero Milis, Tullio Antonio Spanu, è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Francesco di Nuoro per le gravi ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne del paese.

Spanu era impegnato nella riparazione del tetto di un capannone all'interno di una azienda zootecnica. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe scivolato sulla tettoia ed è poi caduto al suolo da un'altezza di tre metri. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 ma viste le gravi condizioni del ferito è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto all'Ospedale di Nuoro.