Visioni, desideri e libri a Tuttestorie

(ANSA) - CAGLIARI, 14 SET - "Un cielo d'erba, luci e sogni", un fitto tappeto verde azzurro realizzato da Revolvèr trasporterà il pubblico tra le atmosfere di Tuttestorie. Il 13/o Festival di Letteratura per Ragazzi si svolgerà a Cagliari dal 4 al 7 ottobre all'Exma e sino al 10 anche in altri centri della Sardegna. Con i suoi 430 appuntamenti il festival sfoglia libri cult della letteratura per infanzia e adolescenza in un percorso che attraversa diverse regioni europee.

"Desideri" è il tema di questa edizione. Tra gli ospiti autori come l'olandese Guus Kuijer, vincitore del prestigioso Gouden Griffel, che presenterà il nuovo "Madelief. I grandi, buoni giusto per farci il minestrone". Lo scrittore Philippe Reeve e l'illustratrice Sarah McIntyre, e sempre dalla Gran Bretagna Benji Davies, giovane illustratore londinese Premio Andersen con "Sulla collina". Francoise Dargent, caporedattrice cultura de Le Figarò, firma "La scelta di Rudi" ispirato a Nureyev e arriva a Cagliari anche Gusti, autore del graphic novel "Mallko e papà".

E poi Pierdomenico Baccalario e Davide Morosinotto, il Premio Andersen Guido Sgardoli, Giuseppe Festa con "Lupinella" e "I figli del bosco", il vicedirettore del Giffoni Film Festival Manlio Castagna. Tra gli ospiti Guia Risari, Paolo di Paolo, Alessandro Mari, Alessandro Q. Ferrari, Michele D'Ignazio, Nicoletta Gramantieri, Sara Marconi, Alberto Melis, Gianfranco Liori oltre alla traduttrice Laura Cangemi.

Viaggio tra classici e moderni capolavori con narratori e illustratori che si confronteranno con i loro giovanissimi lettori, laboratori e mostre. E un nutrito carnet di eventi fra teatro, danza, musica e cinema (in collaborazione con la Film Commission) per riscoprire il gusto della meraviglia con strumenti come la "macchina ottica" per un solo spettatore del Teatro Tages. Spazio alla poesia con le "Rime Migranti" di Bruno Tognolini e lo Sportello d'Ascolto Poetico di Bernard Friot e Alessandro Riccioni, e alla scienza con De-Sideribus e il gioco "Pensa come Einstein". (ANSA).