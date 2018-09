Rogo in ristorante a Cagliari, no feriti

Allarme per un incendio scoppiato nel primo pomeriggio a Cagliari in un ristorante alla Marina, "Osteria Paradiso" tra via Sardegna e via Porcile, oggi chiuso per lavori.

Le fiamme, secondo quanto appreso, sarebbero divampate da una piastra surriscaldata. Forte odore di plastica bruciata, poi fuoco che si intravedeva dall'esterno: grande la preoccupazione per gli abitanti del palazzo e per i passanti.

Ma tutto si è risolto in poche decine di minuti grazie all'intervento di una squadra dei Vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito.