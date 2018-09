Lirico Cagliari: Andreozzi presidente

(ANSA) - CAGLIARI, 14 SET - L'avvocato Giuseppe Andreozzi, 65 anni, è il nuovo presidente del Teatro Lirico di Cagliari.

Il posto era rimasto vacante dopo la scomparsa di Mario Scano avvenuta lo scorso luglio. In questo arco di tempo ha fatto le veci Angela Quaquero, vice presidente del Consiglio di Indirizzo.

Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha firmato oggi la delega per la guida del Consiglio d'Indirizzo del Teatro guidato da Claudio Orazi, sulla base della legge sulle Fondazioni lirico sinfoniche, che prevede la possibilità di indicare un sostituto alla presidenza dell'ente.

Il nuovo presidente non si è ancora insediato e la sua nomina ufficiale avverrà nel corso della prossima riunione di indirizzo. (ANSA).