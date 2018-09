Lezzi, tour Meridione per spesa Regioni

"Sto facendo un tour nelle regioni del Meridione, in alcune ci sono delle difficoltà sulla spesa, ma io non entrerò nel merito dei progetti siamo qui per accelerare la spesa dei fondi e dare contributi sulla semplificazione, poi il resto dei progetti fa altri percorsi".

Lo ha dichiarato la ministra per il Sud, Barbara Lezzi, a Cagliari per un vertice con il governatore della Sardegna, Francesco Pigliaru, per verificare lo stato della spendita dei fondi comunitari per la programmazione 2014-2020, con scadenza a fine 2018. Quanto alla Sardegna, "non esiste il rischio di un disimpegno sull'utilizzo dei fondi europei entro il 31 dicembre".

PATTO SARDEGNA, "NON VOGLIO TOGLIERE NULLA". "Io non voglio togliere nulla alla Sardegna: son venuta qui per aiutare e sostenere la Regione qualora ce ne fosse bisogno. Se ci sono dei nodi per scioglierli e, dove ci sono soldi, farli arrivare ai cittadini sardi". Così la ministra per il Sud Barbara Lezzi ha risposto ai cronisti sul futuro del Patto per la Sardegna a margine di un incontro con la Giunta regionale per fare il punto sulla spendita dei fondi Ue.

"Sono stati sollevati aspetti critici su mancate risposte da parte di Anas e Rete ferroviaria che bloccherebbero alcuni progetti e mi sono impegnata a cercare un dialogo con gli amministratori per accelerare questi progetti", ha spiegato. Sul metano, "il governo ha una posizione diversa, ma io non entro nel merito dei progetti, nel caso del metano è competente il Mise".