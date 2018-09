Export: in Sardegna cresce dell'8,1%

Cresce l'export delle imprese sarde: +8,1%, al netto delle produzioni petrolifere, nel secondo trimestre del 2018 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto si evince dai nuovi dati congiunturali Istat sul commercio estero, diffusi dalla Regione. Sempre rispetto al secondo trimestre 2017, si registra un calo delle importazioni del -2,9%. L'incremento dell'export deriva da una performance particolarmente positiva dei flussi di merci verso i mercati europei (+20,5% la variazione tendenziale). Il buon andamento delle esportazioni segue un trend fortemente positivo: per il quarto anno consecutivo si registra, in questo stesso periodo dell'anno, una variazione di segno più.

"È l'ennesimo dato positivo che registriamo sul fronte dell'export - ha commentato l'assessora dell'Industria, Maria Grazia Piras - Le azioni e gli interventi attuati in questi ultimi quattro anni hanno generato risultati quasi insperati"."Ormai è assodato - ha aggiunto - l'export si è rafforzato e in molti casi siamo riusciti nell'intento di mettere insieme le imprese, di fare rete, per arrivare in mercati nuovi e dalle enormi potenzialità per chi vuole espandere il volume d'affari.

Siamo la terza regione in Italia per investimenti nel sostegno alle aziende che puntano all'export. Rispetto al passato, siamo riusciti a invertire la tendenza. La strada è quella giusta, anche se resta ancora tanto da fare. Ecco perché il Piano di incentivi non si ferma, anzi, va avanti e lo sosteniamo con rinnovato vigore, confrontandoci con le aziende, ascoltando le loro richieste e i loro suggerimenti. Finora abbiamo accompagnato oltre 600 aziende alla conquista di nuovi mercati esteri attraverso bandi per singole imprese, reti di imprese, associazioni di categoria e consorzi, con attività di formazione, forum tematici, incontri B2B e numerose missioni all'estero, in particolare per le imprese dell'agroalimentare e dell'ICT". Tra le azioni previste nei prossimi mesi Piras ha ricordato l'Export Lab per la formazione di export manager, la presentazione a Londra del Sistema Sardegna e la partecipazione al CES di Las Vegas.