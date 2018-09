Cambio al comando base aerea Decimo

Cerimonia di cambio di comando del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione al Tiro Aereo (Rssta) nella Base dell'Aeronautica militare di Decimomannu tra il comandante uscente, il colonnello Michele Ciuffreda, e il colonnello Maurizio De Angelis.

Alla cerimonia, presieduta dal Comandante del Poligono Interforze del Salto di Quirra (Pisq), generale di Brigata Aerea Giorgio Francesco Russo, erano presenti numerose autorità militari, civili e religiose.

Il colonnello Ciuffreda, nel suo discorso di commiato, ha espresso un ringraziamento per il sostegno ricevuto durante il periodo di Comando. "Dopo due anni densi di avvenimenti, sono profondamente grato alle donne e gli uomini del Rssta, a tutti coloro che hanno garantito, con il loro patrimonio di competenze e professionalità, la piena operatività della base, in grado di supportare anche importanti attività interforze e interagenzia".

Il colonnello De Angelis si è detto onorato per aver ricevuto l'incarico di guidare un Reparto così importante, che costituisce elemento cardine per gli obiettivi addestrativi della Forza Armata. "Torno in Sardegna, nella base di Decimomannu, portando con me indelebili ed entusiasmanti ricordi. Sono legato a questa terra, ammaliato dalla sua bellezza e dall'impareggiabile ospitalità che ho sempre ricevuto in Sardegna". Il generale Russo ha espresso "vivo compiacimento" per l'operato del Colonnello Ciuffreda e, rivolgendosi al nuovo comandante, gli ha augurato un buon lavoro.

La Base è annoverata come luogo ideale per l'addestramento aereo. E' in grado di ospitare contemporaneamente numerosi aeromobili tattici, da trasporto ed elicotteri. Il reparto inoltre garantisce il servizio meteo di osservazione e previsione, il controllo di avvicinamento radar del traffico aereo civile e militare operante nell'area centro-sud della Sardegna e la ricerca e soccorso assicurata dall'80/o CSar equipaggiato con elicotteri HH212.