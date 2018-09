Aumenta capienza della Sardegna Arena

Centottanta spettatori in più domenica 16 alla Sardegna Arena per la partita in notturna con il Milan. Capienza aumentata grazie ai due "formaggini" sistemati nelle ultime due settimane accanto alle curve nord e sud, unite così alle tribune. I due settori erano praticamente già pronti per la gara di martedì scorso dell'Under 21, ma saranno inaugurati per la gara con i rossoneri ospitando i primi tifosi.

Per quanto riguarda il pezzo di tribuna accanto alla sud i supporter saranno i piccoli "allievi" della scuola di tifo con le nuove generazioni di fan educati ai cori "positivi", sempre a favore e mai contro. I nuovi settori ospitano 136 posti ciascuno. Ma per la loro sistemazione è stato necessario togliere spazio a qualche decina di posti delle curve pre-esistenti. "Sono molto felice per questa inaugurazione - ha detto il direttore generale rossoblù Mario Passetti - in particolare perché uno di questi settori è la 'curva futura' ed è riservato ai bambini, i tifosi che seguiranno il Cagliari nei prossimi decenni".

Un supporto sempre più sociale. Paolo Giulini, componente del cda della Fondazione Giulini, ha sottolineato l'importanza delle politiche di educazione, inclusione e prevenzione della violenza. "Crediamo che sia importante dedicare dei luoghi - ha spiegato - per coltivare un progetto che favorisce, anche attraverso la fantasia, la cultura dello sport. Sono sicuro che da quello spicchio partiranno degli esempi validi per tutto lo stadio". Per domenica i primi ospiti saranno i ragazzi dell'istituto comprensivo di Ales e i minori delle comunità di accoglienza.