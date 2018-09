RC auto, in Sardegna aumenti del 2,5%

Non proprio buone notizie per gli automobilisti sardi alle prese con il rinnovo della polizza RC auto. Secondo l'osservatorio di Facile.it, nel corso degli ultimi dodici mesi il premio medio dell'RC auto in Sardegna è aumentato di circa 2,5 punti percentuali arrivando, in media a 502,99 euro (+2,52%). Nonostante l'aumento, però, il premio pagato dagli automobilisti dell'Isola è ancora inferiore del 13,68% rispetto alla media nazionale.

Il valore è stato calcolato analizzando poco meno di 213.000 preventivi raccolti dal comparatore negli ultimi 12 mesi e le quotazioni offerte da un panel di compagnie rappresentanti, in base alla raccolta premi, circa il 54% del mercato RCA italiano.

Nel dettaglio dei risultati emerge che fra le quattro province sarde, a guidare la classifica dei rincari è Nuoro dove, ad agosto 2018, il costo medio per assicurare un'auto è stato pari a 490,19 euro, cifra che corrisponde ad un aumento del 3,55% rispetto allo scorso anno. Continuando a scorrere l'elenco dei rincari si scopre che anche ad Oristano i costi RC sono aumentati. Qui gli automobilisti hanno dovuto mettere a budget mediamente, 385,70 euro; prezzo che, sebbene in aumento del 3,10% rispetto allo scorso anno rimane il più contenuto della Sardegna ed equivale al 33,81% in meno di quanto non costi in media assicurare un'auto in Italia.Anche Cagliari, che con una media di 522,23 euro si conferma la provincia isolana in cui assicurare un'auto è più costoso, chiude l'estate con un aumento dei prezzi annuale dello 0,96%, ma con un differenziale ancora ampiamente a vantaggio degli automobilisti cagliaritani (-10,38% rispetto al premio medio nazionale). Chi invece guida un'auto immatricolata nella provincia di Sassari paga oggi, in media, 490 euro, vale a dire non solo il 15,91% in meno del valore nazionale, ma anche il 3,07% in meno di quanto non facesse lo scorso anno.