U.21: Italia batte 3-1 l'Albania

(ANSA) - CAGLIARI, 11 SET - L'Italia Under 21 batte 3-1 i pari età dell'Albania in un'amichevole disputata a Cagliari. In vantaggio fino al 90', gli Azzurrini di Gigi Di Biagio hanno subito il pari nel recupero ma sono riusciti a imporsi segnando due reti nel giro di un minuto.