U21: l'Italia sfida l'Albania a Cagliari

"Dobbiamo giocare bene, divertire il pubblico e vincere in uno stadio nuovo e bello. Cagliari la conosco bene, perché da queste parti ci passo un mese all'anno ogni estate e confido in un grande pubblico". Lo ha detto il ct della nazionale Under 21 durante la conferenza stampa, in Municipio a Cagliari, in vista della gara amichevole con l'Albania martedì 11 settembre alle 18.30 alla Sardegna Arena.

"Più che smaltire la rabbia per la sconfitta con la Slovacchia - ha osservato Di Biagio - dobbiamo capire il perché non siamo riusciti a fare una buona gara. Dobbiamo migliorare, non c'è dubbio. Giocare bene non è sinonimo di vittoria, ma giocare meglio sicuramente aiuta a vincere e noi dobbiamo analizzare il perché non abbiamo giocato bene giovedì. Con l'Albania sarà una gara diversa rispetto all'ultima, una gara che mi darà la possibilità di provare qualche nuovo giocatore che non ha giocato giovedì".

Per la gara di domani sono stati convocati anche due calciatori del Cagliari, il difensore Romagna e l'attaccante Cerri. Italia-Albania verrà trasmessa in diretta su Rai 2. Questi i prezzi dei biglietti: Tribuna centrale: 14 euro. Distinti: 5 euro. Curva Nord: 5 euro.