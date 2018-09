Precipita da una parete rocciosa e muore

La caduta da una parete rocciosa che al suo culmine misura da terra una trentina di metri non gli ha lasciato scampo: Nando Nonna, 57 anni, pizzaiolo di Osilo, titolare di un'attività a Ossi, è morto sul colpo. L'incidente risale al tardo pomeriggio di ieri, ma la notizia del suo decesso è stata confermata solo nella tarda serata di ieri.

Appassionato di climbing, si era avvicinato a questa disciplina solo da poco. Saranno i rilievi condotti dai carabinieri della compagnia di Sassari a far luce sulle possibili cause di un decesso che ha destato grande sgomento nelle due comunità. Uomo mite, sempre allegro, gioviale e disponibile, era molto legato alla sua famiglia. Lascia la moglie e due figli.