Carabinieri: nuovo comandante a Oristano

(ANSA) - ORISTANO , 10 SET - "Ferme restando le competenze istituzionali di attività repressiva e di prevenzione, secondo me il carabiniere è soprattutto un operatore sociale e anche un sensore delle criticità del territorio". Lo ha detto il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Oristano, tenente colonnello Domenico Cristaldi, presentandosi oggi alla stampa.

Nato a Catania, 44 anni, Cristaldi ha cominciato il suo cammino nell'Arma al comando della Compagnia allievi della Scuola Cervara di Torino. Dopo alcuni anni di lavoro alle Direzioni investigative antimafia di Messina e di Catania, l'ultimo suo incarico è stato per quattro anni quello di comandante del Reparto operativo del Comando provinciale di Modena. "La Sardegna è un territorio che mi ha sempre affascinato e sono entusiasta di poterci vivere e lavorare", ha detto ancora Cristaldi spiegando di essere orgoglioso di poter "rendere servizio al territorio in continuità con quello che è stato fatto fino a oggi". (ANSA).