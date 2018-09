Air Italy: Careddu, fare passo indietro

"Il trasferimento delle sedi amministrative da Olbia a Malpensa depone a favore del disimpegno di Air Italy in Sardegna". L'ha dichiarato all'ANSA l'assessore regionale dei Trasporti, Carlo Careddu, in occasione del Consiglio comunale aperto cui partecipano, oltre agli amministratori olbiesi, i rappresentanti istituzionali del territorio e gli attori sociali, economici e culturali. Il pressing contro il trasferimento è sostenuto anche da uno sciopero di 4 ore, dalle 10 alle 14, proclamato dalle segreterie di Cgil, Cisl e Uil e Ugl in concomitanza con un sit-in di protesta davanti alla sede della compagnia aerea.

"Le aperture e le rassicurazioni non ci bastano e non ci rassicurano - chiarisce Careddu - serve un piano industriale, ma perché sia credibile serve anzitutto un passo indietro rispetto a questo trasferimento assolutamente non necessario". Nei giorni scorsi il presidente della Regione Francesco Pigliaru e lo stesso Careddu avevano incontrato a Roma l'ambasciatore del Qatar in Italia, Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki Al Jehani, al quale è stato chiesto un piano dettagliato degli investimenti che la compagnia Air Italy intende fare in Sardegna, finalizzati alla crescita e allo sviluppo e un passo indietro sul trasferimento dei lavoratori da Olbia a Malpensa.