Accoltella prete, arrestato a Cagliari

Ha sfondato la porta della casa di un sacerdote e lo ha accoltellato all'addome, per poi far perdere le sue tracce in sella a una bicicletta. Il religioso, don Guido Rossandich, di 80 anni, è stato trasportato in ospedale ed è in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Arrestato poche ore dopo per tentato omicidio il 21enne Emanuele Farris. È successo ieri sera alle 23.30, in via San Martino, a Selargius, nell'hinterland di Cagliari, dove abita il ragazzo.

Secondo i carabinieri, che hanno proceduto al fermo e indagano sul fatto, il gesto sarebbe legato alle instabili condizioni psichiche del ragazzo. Il sacerdote è un vicino di casa di Farris: quando è stato preso dai militari presentava lesioni alla mano destra. E infatti è stato subito portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, per poi essere trasferito nel carcere di Uta.