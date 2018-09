Vela: conclusa 29ma Maxi Yacht Rolex Cup

La 29ma edizione della Maxi Yacht Rolex Cup & Rolex Maxi 72 Class World Championship, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda, va in archivio con un grande successo di partecipanti, 41 gli yacht in regata, e di pubblico. La Wally Class ha svolto due prove a bastone, vinte rispettivamente dal Wallycento Tango e dal W80 Lyra, confermatosi vincitore.

Il Rolex Maxi 72 World Championship era già stato aritmeticamente assegnato ieri a 'Momo' che ha oggi Momo ha nuovamente dimostrato la sua superiorità vincendo davanti a Proteus e Cannonball. Vincitore della classe Super Maxi è stato il J-Class Topaz. La classe Maxi ha visto il dominio del Southern Wind 82 Grande Orazio, vincitore con una giornata d'anticipo davanti a Vera e Rambler.

Tra i Mini Maxi gruppo 1, Supernikka si era già assicurata ieri la vittoria. Analoga situazione in gruppo 2, dove H2O aveva già vinto in anticipo la sua classe ed è stato premiato per il miglior punteggio sia tra i soci YCCS che quelli IMA.