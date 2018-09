Cagliari,morta donna ferita in incidente

È morta durante la notte Simona Murru, 45 anni di Quartucciu, la donna rimasta gravemente ferita nell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sull'Asse mediano a Cagliari. Era stata ricoverata con codice rosso all'ospedale Brotzu, poi le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.

Ieri intorno alle 19.30, all'altezza dello svincolo per viale Marconi, la Citroen C3 condotta dalla 45enne è andata a schiantarsi contro il guardrail: la donna non aveva le cinture di sicurezza e in seguito al forte impatto è stata sbalzata all'esterno dell'abitacolo della sua vettura, rimanendo gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti della Polizia municipale. Giunta in ospedale, le condizioni di Simona Murru sono apparse subito molto gravi: durante la notte è sopraggiunto il decesso.