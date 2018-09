Annino Mele, l'ergastolano e il carcere

Guerra alle carceri da chi le conosce bene. Non è una ribellione, ma una riflessione. Annino Mele, ex primula rossa dell'Anonima sarda, trentuno anni nei penitenziari di mezza Italia dopo la condanna all'ergastolo per sequestri di persona e omicidio, a 67 anni ora è in libertà condizionale. Ma l'uscita dalla prigione è stata soprattutto interiore ed è arrivata molto prima. Lo ha raccontato all'ANSA in occasione della presentazione a Cagliari del suo ultimo libro, "Il male dell'ergastolano. Ovvero il tarlo della morte" (Edizioni Sensibili alle Foglie), nell'ambito della rassegna Storie in trasformazione-Mutazioni.

Lí spiega, attraverso storie di vita vissuta dietro le sbarre, perché la prigione non è la soluzione. "Non ci rendiamo conto che stiamo diventando una società repressivo-poliziesca - chiarisce Mele - Parallelamente anche la nostra società sta diventando sempre più violenta. Dobbiamo trovare il modo di cambiare, di migliorare: il carcere non è la soluzione, si deve fare di più per la prevenzione.

Che cosa significa continuare a spendere soldi per costruire le carceri? In altri Paesi europei stanno distruggendo i penitenziari, in Italia no". Il carcere, sintetizza nel libro, è una ferita della società. Mele è pienamente consapevole del suo passato: "So che cosa è l'isolamento e la privazione della libertà, anche io ho contribuito a negarla ad altre persone".

La sua perdita della libertà risale a quando aveva quattro anni. Allora non era detenzione, ma una situazione difficile, una brusca uscita dall'infanzia. Il riferimento è alle delicate e sanguinose vicende di faida nella sua Mamoiada, a pochi chilometri da Nuoro. "La libertà l'ho riconquistata più tardi - precisa - anche quando sono andato in carcere. È stata una crescita della libertà interiore, una maturazione dentro di me cresciuta soprattutto per dare delle indicazioni a mio figlio".

Il ricordo va poi alla riconquistata libertà. "Quando sono uscito il primo giorno dal carcere, ero accompagnato da una persona, ed è stata una fortuna - confessa - Non camminavo bene, troppo spazio, mi paragonavo a un bambino che cominciava a muovere i primi passi. Mi ricordo la difficoltà nella scala mobile. Tutto era complicato: una telefonata, la metropolitana. Dopo 31 anni dietro le sbarre cambia tutto. E ci si trova spaesati. C'è stato anche chi non è riuscito a muoversi dal piazzale del carcere. E si è infilato nel bar di fronte e lì è rimasto per ore". E ancora. "Il carcere è un luogo di annientamento - questo il verdetto di Annino Mele - Anche per i giovani. Si esce peggiorati. È un sistema che può e deve essere superato".