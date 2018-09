Vaccini: Nas in scuole Cagliari Oristano

(ANSA) - CAGLIARI, 7 SET - Sono oltre una decina gli istituti comprensivi del Cagliaritano e dell'Oristanese finiti sotto i riflettori dei carabinieri del Nas, al lavoro per verificare le eventuali irregolarità nelle autocertificazioni per le vaccinazioni obbligatorie presentate dai genitori dei bambini per la frequenza negli asili nido e nelle scuole materne.

Controllate le autocertificazioni già controfirmate dalle Assl e quelle che ancora devono essere vidimate. In quest'ultime si sarebbero riscontate alcune anomalie, che ora i carabinieri valuteranno con attenzione confrontando le domande presentate alle Assl. Al termine degli accertamenti, nel caso in cui si trattasse di autocertificazioni false, scatteranno eventuali denunce.