Maxi Yacht Rolex Cup, domani si chiude

(ANSA) - PORTO CERVO, 7 SET - Penultima giornata e vento di Maestrale fino a 20 nodi che ha permesso lo svolgimento di splendide regate per tutta la flotta di oltre 40 imbarcazioni iscritte alla Maxi Yacht Rolex Cup & Rolex Maxi 72 World Championship. Due prove a bastone per la Maxi 72 Class e una costiera di 35 miglia per le altre classi, ridotte a 30 per i Mini Maxi. Il Maxi 72 Momo del socio YCCS Dieter Schoen, conquista il suo secondo titolo iridato con una giornata d'anticipo seguito da Cannonball, matematicamente vicecampione del Rolex Maxi 72 World Championship. Vittorie con una giornata di anticipo anche nella categoria Mini Maxi: in gruppo uno vince Supernikka e in gruppo due la vittoria va ad H2O. Domani, ultimo giorno di regata: le regate partiranno alle 11 con previsioni di maestrale molto leggero, tra i 6 e i 10 nodi.