Calcinacci da cavalcavia su un'auto

Una caduta di calcinacci da un cavalcavia ha fatto scattare l'allarme sicurezza sulla Statale 131 Dcn. E' successo ieri a tarda sera al chilometro 11,900 in agro di Sedilo.

A dare l'allarme è stato il conducente di un'auto che è stata colpita dai calcinacci senza riportare comunque danni di rilievo. Sul posto nel giro di pochi minuti oltre ai carabinieri della Compagnia di Ghilarza sono intervenuti anche il personale dell'Anas e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta, che hanno lavorato fino a tarda notte per verificare la solidità della struttura e rimuovere tutti i calcinacci che sarebbero ancora potuti cadere.

L'intervento di messa in sicurezza e l'esecuzione dei controlli, che poi hanno escluso qualsiasi problema strutturale, hanno provocato qualche disagio per la circolazione che è stata però completamente bloccata solo per pochi minuti.

Un intervento analogo era stato eseguito nei giorni scorsi in via preventiva dalla Provincia di Oristano sui cavalcavia dello svincolo del Rimedio, sotto i quali tra oggi e domani si muoveranno migliaia di persone per partecipare alle celebrazioni in onore della Madonna del Rimedio.