Cade dal tetto, grave pensionato Cabras

Un pensionato di 70 anni, Ermenegildo Demontis, è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari per le gravi ferite riportate a seguito di una caduta dalla scala sulla quale era salito per verificare le condizioni del tetto della sua abitazione.

L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno a Solanas, frazione di Cabras. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma viste le gravi condizioni del ferito è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il suo trasferimento al Brotzu in codice rosso. Al momento dei soccorsi il pensionato era cosciente.