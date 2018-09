Basket: la Dinamo si presenta ai tifosi

La Dinamo Banco di Sardegna 2018-2019 si è presentata alla città abbracciando i tifosi in piazza Santa Caterina, dove la società biancoblu ha 'battezzato' il nuovo roster con l'ironia e la passione di Geppi Cucciari, per il terzo anno consecutivo madrina dell'evento.

Sul palco sono saliti per primi i dirigenti e lo staff tecnico al completo, con in testa il neo coach Vincenzo Esposito, accolto con un'ovazione dai tifosi. Quindi accompagnati da un video trasmesso sul maxischermo, sono saliti sul palco i giocatori. Il primo a salutare la città non poteva che essere il veterano della squadra, il capitano Jack Devecchi, alla stagione numero 13 in maglia Dinamo, record della massima serie, poi Ousmane Diop, Terran Petteway, Daniele Magro, il giovane Marco Antonio Re, quindi Achille Polonara, Scott Bamforth, Marco Spissu, Jaime Smith, Jack Cooley, Rashawn Thomas e Stefano Gentile.

Unico assente giustificato l'ala statunitense Dyshawn Pierre, impegnato con la nazionale canadese: sul maxischermo è stato proiettato un suo video saluto. In chiusura le parole del presidente Stefano Sardara: "Quest'anno si respira una bella atmosfera, l'importante è che i ragazzi stiano bene e siano nelle condizioni migliori per allenarsi serenamente e crescere come gruppo. Vogliamo che sia una stagione in cui ci si possa divertire, sappiamo che lavorare è alla base di ogni risultato: se ciascuno di noi fa la sua parte, ci si diverte e arrivano i risultati. Ai nostri tifosi chiediamo di sostenerci come hanno sempre fatto".