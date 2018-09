Annunciati i 6 finalisti Premio Dessì

Maria Pia Ammirati, Giuseppe Marcenaro, Sandra Petrignani, per la narrativa; Alberto Bertoni, Paolo Fabrizio Iacuzzi e Vincenzo Mascolo per la poesia. Sono i sei finalisti del 33/o concorso letterario intitolato allo scrittore sardo Giuseppe Dessì (1909-1977), autore di "Paese d'Ombre".

La rosa dei nomi, selezionati dalla giuria presieduta da Anna Dolfi, è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte la sindaca di Villacidro Marta Cabriolu, il presidente della Fondazione Dessì Paolo Lusci e Duilio Caocci in rappresentanza della giuria del Premio di cui fanno parte anche Mario Baudino, Giuseppe Langella, Giuseppe Lupo, Massimo Onofri, Stefano Salis, Gigliola Sulis e Paolo Lusci.

La cerimonia di proclamazione e premiazione dei due vincitori, uno per ciascuna sezione, si terrà il 29 settembre a Villacidro, paese dove Giuseppe Dessì aveva le sue radici, a una cinquantina di chilometri da Cagliari. Per il Premio speciale della Giuria la scelta è caduta su Ernesto Ferrero, scrittore e critico letterario.

Il Premio Speciale Fondazione di Sardegna è invece andato allo psichiatra e scrittore Vittorino Andreoli e al giornalista Ferruccio de Bortoli. Questi i titoli dei libri: Maria Pia Ammirati, "Due mogli. 2 agosto 1980" (Mondadori); Giuseppe Marcenaro, "Dissipazioni. Di carte, corpi e memorie" (Il Saggiatore); Sandra Petrignani, "La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg" (Neri Pozza); Alberto Bertoni, "Poesie 1980-2014" (Nino Aragno); Paolo Fabrizio Iacuzzi, "Folla delle vene. Il museo che di me affiora" (Corsiero Editore); Vincenzo Mascolo, "Q. e l'allodola".

Il concorso, promosso e organizzato da Fondazione Giuseppe Dessì e Comune di Villacidro, si intreccia con un ricco cartellone di eventi culturali tra incontri con gli autori, presentazioni editoriali, spettacoli, musica, laboratori in programma dal 23 settembre al 3 ottobre. Tra le novità il "ricettario Dessì" e due tour alla scoperta dei luoghi dello scrittore sardo.

Spiccano tra gli ospiti le poetesse Vivian Lamarque e Chandra Livia Candiani, l'illustratore spagnolo Roger Olmos, gli attori Dario Vergassola e David Riondino, i musicisti Danilo Rea, Beppe Servillo, Elena Ledda, Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, gli scrittori Anna Dalton o Carmine Abate. Sono 402 le opere iscritte al concorso, 263 per la Narrativa e 139 per la Poesia, con la partecipazione delle principali case editrici nazionali. 5mila euro è il premio per il primo classificato in ciascuna delle due sezioni.