Torneo con Dinamo, Milano e Fenerbache

Sul parquet di Cagliari i campioni della Dinamo Banco di Sardegna, dell'Armani Olimpia Milano, del Fenerbahce Istanbul e del Limoges. Si apre sabato 15 settembre l'edizione numero 8 del torneo internazionale di basket "City of Cagliari", organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, con il patrocinio del Comune.

Una due giorni di grande basket: l'appuntamento è fissato per il 15 e 16 settembre al PalaPirastu. Si parte sabato, alle 18, con Fenerbahce Istanbul-Limoges Cercle Saint Pierre. A seguire, dalle 20, la Dinamo sfiderà Milano. Domenica 16, per dare la possibilità a tutti i tifosi di assistere alla partita Cagliari-Milan, in programma alla vicina Sardegna Arena alle 20.30, la sfida per il terzo e quarto posto del torneo si disputerà alle 16, mentre per la finalissima si scenderà sul parquet alle 18.

Quest'anno, a fare da contorno al torneo, ci sarà il "Sardinia Basketball Clinic 2018", un momento importante di formazione dedicata a tutti gli allenatori di basket tesserati e agli appassionati. Un'occasione per conoscere i segreti delle big dai racconti dei protagonisti. Il torneo è stato presentato a Cagliari in una conferenza stampa alla presenza, tra gli altri, del presidente regionale della Fip, Bruno Perra, e dell'assessore comunale alla Pubblica istruzione, Sport e Politiche giovanili Yuri Marcialis.