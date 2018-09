Musica: Vasco Rossi ritorna in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 6 SET - I fan sardi di Vasco Rossi prendano nota. La prossima estate, quasi certamente a giugno 2019, il rocker di Zocca tornerà nell'isola dopo ben nove anni.

L'ultimo concerto, infatti, era stato alla Fiera di Cagliari nel settembre del 2010.

L'annuncio, a sorpresa, è arrivato dallo stesso Vasco Rossi sui social: "A metà novembre un nuovo brano e a giugno 2019 Vascononstop Live prosegue con quattro date a San Siro, come minimo, e finalmente farà tappa in Sardegna".

Dopo lo storico concerto di Modena l'anno scorso, con oltre 200mila persone, per festeggiare i 40 anni di attività, Vasco è tornato a giugno con altri concerti da tutto esaurito a Torino, Padova, Roma, Bari e Messina. L'anno prossimo il tour proseguirà, appunto, a Milano ma soprattutto con l'atteso ritorno in Sardegna, con data e sede da definire. (ANSA).