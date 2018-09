Ex ostello Fertilia centro per anziani

(ANSA) - ALGHERO, 6 SET - I 77 ospiti del Centro residenziale per anziani di Alghero sono stati trasferiti nell'ex ostello di Fertilia, ristrutturato e riconvertito a tempo di record in Casa per anziani e assimilata alla residenze comunitarie diffuse.

Gli ospiti, che a fine luglio erano stati costretti ad abbandonare la vecchia struttura di viale della Resistenza a causa di crolli e cedimenti nel tetto e nei solai dell'edificio, erano stati alloggiati nel convitto per gli studenti dell'istituto Alberghiero, in via Tarragona. La soluzione temporanea era stata adottata dal Comune in attesa di trovare una sistemazione adeguata finché non si costruirà il nuovo Cra, per cui ci sono 5 milioni di euro disponibili dalla Programmazione condivisa tra Regione e Rete metropolitana del Nord Sardegna. In un mese è stato riqualificato l'ex ostello di Fertilia, dove ora gli anziani sono ospitati in cinque mini-comunità, in altrettanti edifici, cui si aggiungono gli ampi spazi comuni, il ricevimento e il giardino.

Tutto continuerà ad essere gestito dalla Serana 2000. Gli anziani resteranno a Fertilia per tre anni, nel frattempo il Comune spera di costruire il nuovo Centro residenziale. "Quello che è stato fatto è un po' un miracolo. Non smetto di ringraziare tutti quei dipendenti che svolgono un servizio pubblico e hanno dimostrato grande professionalità, senso di appartenenza, passione e amore per le persone - ha commentato il sindaco di Alghero, Mario Bruno -. Li voglio ringraziare uno per uno. Hanno lavorato senza guardare orari, feste, ferie, famiglia".

I lavori nella struttura di Fertilia che ospita gli anziani non sono conclusi, proseguiranno per rendere ancor più confortevole gli alloggi. (ANSA).